Dalla Spagna, Canizares (ABC): “Nessuna possibilità per Ronaldo al Real. Marcelo-Juve si può”

Il futuro di Cristiano Ronaldo non sarà al Real Madrid, mentre per Marcelo in bianconero ci sarebbero possibilità. A riportare l’indiscrezione è Ruben Canizares, giornalista del quotidiano spagnolo ABC, intervistato da Tuttojuve.com. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Non c’è nessuna possibilità che il Real Madrid possa riprendere Cristiano, lo so per certo. Lui vorrebbe lasciare la Juve per tornare ai Blancos, ma non rientra nel progetto del club spagnolo.

Florentino Perez non vuole un giocatore di 36 anni, peraltro con un ingaggio di 31 milioni netti a stagione.

Il Real guarda al futuro e punta ad uno tra Mbappé e Haaland. Solo Psg e Manchester City economicamente potrebbero permettersi Ronaldo, ma sono convinto che alla fine resterà alla Juve, ovviamente se i bianconeri si qualificheranno per la Champions League, altrimenti andrà via”.

Marcelo? “Possibilità concreta. Al brasiliano ha sempre stuzzicato l’idea di vestire la maglia bianconera e credo possa avvenire nella prossima stagione. Marcelo potrebbe rinunciare all’ultimo anno di contratto, così il Real lo cederebbe gratis. L’ingaggio è tra gli 8 e i 10 milioni a stagione”.