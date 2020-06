Dalla Spagna: Conte ha chiesto a Zhang di acquistare Federico Valverde

Indiscrezione che arriva dalla Spagna. Secondo il portale DefensaCentral.com, l’Inter avrebbe messo gli occhi sul gioiellino del Real Madrid Federico Valverde. Marotta non sarebbe il primo a mostrare interesse per il giovane uruguaiano che è stato una delle rivelazioni dei blancos in questa stagione. Qualche mese fa, già il Manchester United aveva fatto un timido sondaggio, ma aveva ricevuto un sonoro rifiuto dalla dirigenza guidata da Florentino Pérez.

Anche l’Inter pare aver già fatto un tentativo per sapere quanti milioni di euro c’è bisogno di sborsare per averlo. Antonio Conte l’aveva chiesto a Steven Zhang. Lo staff dell’Inter puntava sulla situazione di non titolarità fissa di Valverde. Conte non si è arreso a questo primo rifiuto e avrebbe chiesto un ulteriore sforzo alla sua dirigenza.

Secondo il sito spagnolo, l’Inter dovrebbe girare un assegno tra i 60 e gli 80 milioni di euro per convincere Zinedine Zidane a privarsi del suo nuovo talento. La redazione di Defensa Central ritiene che quand’anche quest’offerta dovesse arrivare negli uffici del Real Madrid, verrebbe comunque rifiutata.

Qualche mese fa, Federico Valverde aveva rinnovato il suo contatto con il Madrid fino al 2025 con una clausola rescissoria “antisceicchi” da 500 milioni di euro, ragion per cui, sarà molto difficile trattare sul prezzo. Ci sarà anche da capire quale disponibilità ci sarà nelle casse dell’Inter dopo l’eventuale cessione di Lautaro Martínez e se, soprattutto, converrà investire gran parte di quei proventi su Valverde.

Zidane dal suo conto crede che il calciatore abbia tutte le carte in regola per fare una grande carriera in maglia merengue. Oltre alle sue qualità tecniche, è molto apprezzata la sua grinta e la sua dedizione al lavoro di squadra, fattori che hanno fatto sì che il classe 1998 si conquistasse l’affetto della sua attuale tifoseria.