Dalla Spagna continuano le voci su Van Dijk alla Juve: spunta una contropartita

Domenica il mondo del calciomercato era stato scosso dalla notizia proveniente direttamente dal Sun riguardante il possibile interesse della Juventus di acquistare il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk, che vi abbiamo prontamente riportato sulle nostre pagine. La notizia è stata ripresa e confermata anche dal portale spagnolo Don Balón che ha rincarato la dose aggiungendo un dettaglio aggiuntivo riguardo quest’incredibile trattative che sarebbe la bomba del calciomercato estivo 2020.

Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, i dirigenti bianconeri starebbero pensando di inserire una contropartita tecnica per abbassare l’esorbitante cifra che la Juventus dovrà sborsare per acquisire il cartellino dell’olandese. Il Sun, infatti, aveva riportato di un’offerta pari a 149 milioni di sterline, ovvero 170 milioni di euro. Paratici starebbe infatti parlando in queste ore con Sarri per decidere quale dei calciatori potrebbe finire in questa trattativa.

Il nome che ha fatto il giornale Don Balón è proprio quello di Matthijs de Ligt, il difensore olandese, tra l’altro compagno di nazionale di Van Dijk, arrivato proprio quest’estate a Torino dall’Ajax per 85 milioni di euro. Dopo un inizio di stagione difficile si è ripreso anche se a un certo punto aveva perso la titolarità viste le buone prestazioni di Demiral, ma, con l’infortunio del marocchino, De Ligt è tornato al centro della difesa.

La trattativa resta comunque in salita e sarà molto complicata perché difficilmente Klopp vorrà privarsi di uno dei gioielli della sua squadra nonché secondo classificato al Pallone d’oro di quest’anno.