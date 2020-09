Dalla Spagna, Cristiano Ronaldo arrabbiato con la società: troppo lunghi i tempi per il nuovo attaccante

Il fuoriclasse portoghese non gradisce che a pochi giorni dall'inizio della stagione la squadra non abbia un numero 9

A pochi giorni dall’inizio della stagione la Juventus deve ancora fare i conti con la mancanza di una prima punta di livello che prenda il posto di Gonzalo Higuain. Qualche giorno fa è stato lo stesso Pirlo a mettere un po’ di pressione alla società:

“Nuovo attaccante? Si, spero di averlo a disposizione il prima possibile”. Queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida con il Novara.

Una situazione abbastanza anomala per un club come la Juventus abituato a programmare con largo anticipo le mosse di mercato. La pandemia del resto ha avuto un impatto fortemente negativo sulle casse dei club e anche i bianconeri prima di acquistare hanno necessità di sfoltire il monte ingaggi.

Stando a quanto riporta in Spagna Don Balòn, Cristiano Ronaldo non avrebbe gradito il ritardo nel prendere una prima punta e sarebbe furioso con la società. Il portoghese sperava nell’arrivo di un compagno di reparto in tempi rapidi per abituarsi a giocare insieme e migliorare l’intesa.

Nelle ultime ore qualcosa però si è mosso, la Roma ha trovato l’intesa con il Napoli per Milik, in tal modo Dzeko sarebbe libero di trasferirsi a Torino. I bianconeri però preferirebbero Suarez, alle prese con l’esame per il passaporto comunitario ed invischiato nelle trattative per la buonuscita con il Barcellona.