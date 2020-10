Dalla Spagna, Dembélé ha rifiutato lo United per la Juve: in bianconero nel 2021?

Tra i nomi accostati alla Juventus nella sessione di mercato che si è appena conclusa c’era quello di Ousmane Dembélé, ala offensiva del Barcellona e della nazionale francese. Il giocatore sembrava destinato all’addio ma alla fine è rimasto in Spagna. La cessione, però, potrebbe essere solo rimandata.

Nelle ultime ore è emerso un importante retroscena di mercato: Dembélé avrebbe rifiutato la corte del Manchester United per la Juventus. L’attaccante vorrebbe trasferirsi in Serie A e i bianconeri rappresenterebbero la soluzione ideale.

Stando a quanto riporta in Spagna Radio Catalunya, il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per vedere Dembélé indossare la maglia bianconera. I rapporti tra la Juventus e il Barcellona sono ottimi e l’affare avrebbe buone possibilità di andare in porto.

La Juventus in questa sessione di mercato ha fatto scelte diverse,puntando su Federico Chiesa e portandolo a casa per una cifra complessiva di 50 milioni di euro, non pochi spiccioli.

I bianconeri nella prossima estate, però, potrebbero fare comunque un tentativo per l’ala del Barça, che a quel punto sarebbe ad un anno dalla scadenza di contratto, prevista per giugno 2022, e arriverebbe a cifre sicuramente ridotte.