Dalla Spagna, Dybala all’ombra di Ronaldo: la Joya vuole il Real Madrid

Clamorosa indiscrezione di mercato riportata stamani in Spagna, come riporta Don Balòn Paulo Dybala non sarebbe soddisfatto della convivenza con Cristiano Ronaldo e potrebbe lasciare la Juventus nella prossima estate. Il desiderio dell’argentino sarebbe quello di approdare al Real Madrid.

PERSONAGGIO INGOMBRANTE – La presenza di Ronaldo è certamente positiva per la squadra bianconera in termini di gol e personalità, ma CR7 risulta ingombrante e Dybala sarebbe stanco di vivere nella sua ombra nonostante l’intesa con il portoghese sia ottima.

NUOVA AVVENTURA – Sempre secondo il portale spagnolo, Dybala vorrebbe continuare la sua carriera al Real Madrid, che già in passato ha cercato di strappare il numero dieci alla Juventus. Nella prossima estate, dunque, potrebbe esserci il tanto atteso ritorno di fiamma.

CONDIZIONE – Affinché l’affare Dybala vada in porto è necessaria, però, la partenza di Gareth Bale. Se non parte il gallese per la Joya non c’è spazio. La Juve nel frattempo cercherà di convincere l’argentino a restare a Torino offrendogli il rinnovo contrattuale.