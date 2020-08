Dalla Spagna, il Barça su Bentancur: altro scambio con la Juve?

Juventus e Barcellona potrebbero sedersi nuovamente a tavolino e studiare una nuova operazione di mercato. Dopo aver prelevato Miralem Pjanic, i catalani avrebbero messo nel mirino Rodrigo Bentancur.

Stando a quanto riporta in Spagna Don Balòn, il Barça avrebbe già pronta la prima offerta: sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Ivan Rakitic, profilo seguito dalla Juventus nei mesi scorsi.

Da quanto filtra in Italia, però, la Juventus non avrebbe intenzione di privarsi del centrocampista uruguaiano, ritenuto uno dei pilastri della squadra bianconera per il presente e per il futuro.

Bentancur, inoltre, con l’addio di Pjanic avrebbe il posto da titolare assicurato anche qualora dovesse arrivare un nuovo regista al posto del bosniaco. Sarri, infatti, nelle ultime uscite lo sta utilizzando da mezzala con buoni risultati e potrebbe continuare in questa direzione.

Al momento, dunque, le possibilità che la nuova trattativa con il Barça vada in porto non sono elevate. Le vie del mercato, però, sono infinite e i colpi di scena sono spesso dietro l’angolo. Vedremo cosa succederà.