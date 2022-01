Dalla Spagna: il Manchester City prepara una maxi-offerta per Dybala

A riportarlo è Fichajes, che parla di un agguerritissimo Manchester City su Paulo Dybala a zero per quest’Estate

Paulo Dybala e la Juventus si incontreranno a Febbraio per parlare del rinnovo. Il calciatore Argentino sembrerebbe scontento della situazione rinnovo, con la Juventus che sembrerebbe intenzionata ad abbassare l’esborso economico della trattativa.

Stando a quanto riportato dalla Spagna, l’offerta bianconera potrebbe essere di 7.5 milioni a stagione. Offerta abbastanza alta per il nuovo modello economico che a Torino stanno cercando di attuare, ma che stando ad alcune voci sembrerebbe non convincere il calciatore. A far festa in questo caso potrebbe essere una squadra inglese.

La presunta offerta irrinunciabile e la posizione dell’Argentino

Arriva sempre dalla Spagna l’indiscrezione. Il Manchester City sarebbe pronto ad acquistare a zero il calciatore quest’estate, offrendogli un ricco contratto di 10 milioni di euro a stagione fino al 2027. Cifra inarrivabile per i bianconeri, che potrebbero lasciare il colpo se Paulo non dovesse accettare la loro offerta.

L’argentino non si è ancora esposto sulla possibilità di partenza verso l’Inghilterra e per ora ci sono solo voci. L’ambiente sembra essersi raffreddato dopo l’arrivo di Vlahovic, con meno rabbia e più euforia in casa Juventina.

La Juventus potrebbe spingere sull’amore per la maglia di Paulo e sul nuovo progetto che sembra esser pronto a vederlo come una delle stelle più brillanti. Di certo dovesse rimanere la Juventus non piangerebbe, visto che per loro si prospetta un futuro roseo per la fase offensiva. Vlahovic, Dybala e Chiesa insieme non possono far altro che stupire.