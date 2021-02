Dalla Spagna, il piano della Juve: tre cessioni per arrivare a Son

La Juventus è al lavoro in chiave mercato in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Paratici è alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato e sogna il gran colpo, prima però bisognerà liberarsi di qualche ingaggio pesante.

Stando a quanto riporta in Spagna Don Balòn, la Juventus sta cercando acquirenti per Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi e Douglas Costa. L’obiettivo è racimolare un tesoretto da circa 70 milioni di euro e reinvestirlo per un grande acquisto.

Secondo il portale spagnolo l’obiettivo dei bianconeri è Heung-min Son, attaccante classe 1992 del Tottenham e della nazionale sudcoreana.

Mettere le mani sul giocatore non sarà cosa da poco, soprattutto considerando il ruolo di primo piano nella rosa di Mourinho. Del resto guardando i numeri stagionali (17 reti e 12 assist in 34 presenze) si comprende facilmente l’importanza dell’attaccante per gli Spurs.

Per arrivare al giocatore la Juventus dovrà mettere sul piatto una proposta di quelle importanti, la valutazione del cartellino si aggira sui 90 milioni di euro (fonte Transfermarkt).