Dalla Spagna: Isco vicinissimo alla Roma

Isco sarebbe vicinissimo ai giallorossi. Il calciatore spagnolo, secondo AS, potrebbe presto unirsi alla squadra di José Mourinho

Isco potrebbe clamorosamente trasferirsi in Serie A. Il calciatore ormai ex Real Madrid, secondo AS, sarebbe vicinissimo al vestire la maglia della Roma.

Se questa notizia trovasse corrispondenza, sarebbe un colpaccio per la squadra di José Mourinho. Secondo i media spagnoli, infatti, nelle ultime ore il talento andaluso e la Roma avrebbero intensificato i contatti tanto che la trattativa potrebbe chiudersi presto.

Non da dare per scontato il trasferimento

Ancora non si può dire che la trattativa sia ben definita, ma sembra esserci un’apertura da parte del calciatore. Nonostante nelle scorse settimane il calciatore sembrasse avere preferenze sul rimanere in Spagna, ora potrebbe aver cambiato idea.

Su di lui, oltre al Siviglia, ci sarebbero anche proprio la Roma e il Newcastle. Il giocatore starebbe, però, pensando al progetto giallorosso e José Mourinho potrebbe risultare determinante nella chiusura della trattativa. Il calciatore potrebbe essere il colpo da 90 – dopo Nemanja Matic – per il centrocampo capitolino.

Dopo l’addio di Mkhitaryan la Roma ha bisogno di un centrocampista in più e oltre a Frattesi potrebbe essere lo spagnolo il prescelto per comporre il centrocampo della prossima stagione. Purtroppo il giocatore deve rilanciarsi, visto anche che in questa stagione ha giocato poco più di 400 minuti stagionali (circa 407) distribuiti in 17 presenze. Mourinho è un grande estimatore dell’ex Malaga, tanto che avrebbe voluto acquistarlo a più riprese durante le sue ultime esperienze da tecnico al Real Madrid, Manchester United e Tottenham.