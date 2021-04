Dalla Spagna, Juve decisa a rinnovare il prestito di Morata

Tra le questioni da sistemare al più presto in casa Juventus c’è quella relativa al futuro di Alvaro Morata, centravanti di proprietà dell’Atletico Madrid ma che i bianconeri potrebbero acquistare a 45 milioni di euro o trattenere a Torino un altro anno in prestito per 10 milioni di euro.

Morata fino a questo momento sta disputando una stagione di livello, come dimostrano le 17 reti in 37 presenze stagionali tra Serie A e coppe. Nonostante ciò, il momento attuale caratterizzato dalla pandemia non aiuta e prima di investire ulteriore denaro la Juve vuole pensarci bene.

Dalla Spagna stamani è giunta, però, un’importante indiscrezione di mercato. Secondo quanto riportato da El Larguero, la Juve sarebbe intenzionata a rinnovare il prestito dell’attaccante per un’altra stagione.

Se dovesse esercitare quest’opzione la società bianconera potrebbe comunque riscattare il giocatore al termine del prossimo campionato versando nelle casse dell’Atletico 35 milioni di euro, anziché 45, come previsto dall’accordo firmato nella scorsa estate.

Dalla Spagna danno il rinnovo del prestito quasi per certo, mentre dall’Italia trapela ancora incertezza. Ulteriori aggiornamenti dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.