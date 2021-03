Dalla Spagna, Juve su Aguero: contratto da 7 milioni di euro l’anno

La Juventus in corsa per Sergio Aguero, attaccante classe 1988 del Manchester City e della nazionale argentina. Il fuoriclasse è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e in caso di mancato rinnovo si libererà a parametro zero.

Stando a quanto riporta in Spagna AS, la società bianconera sarebbe intenzionata a mettere sul piatto un biennale da 7 milioni di euro a stagione, cifra lontana dai 14 milioni l’anno percepiti attualmente.

La Juve è pronta a farsi avanti, ma la trattativa non è semplice in virtù della folta concorrenza. Oltre al club di Agnelli sulle tracce di Aguero ci sarebbero anche Barcellona, PSG e Inter.

Al momento la società bianconera è quella che si è mossa con maggiore decisione e sembrerebbe più avanti sulle pretendenti. La trattativa è però soltanto alle battute iniziali e ci sarà ancora da lottare.

Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.