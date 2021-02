Dalla Spagna, Juve su Marcelo: Ronaldo insiste per averlo a Torino

Si concluderà con tutta probabilità al termine della stagione l’avventura di Marcelo con la maglia del Real Madrid. Il terzino brasiliano dopo aver contribuito alla lunga serie di successi del club spagnolo è pronto a lasciare i Blancos.

Dietro il probabile addio c’è la volontà della società, che, stando a quanto riportano i media spagnoli, non sarebbe intenzionata a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022. Per evitare di perderlo a zero il Real proverà a cederlo nel prossimo giugno.

Del resto l’esterno brasiliano non è più inamovibile, è finito in fondo alle gerarchie di Zinedine Zidane, come dimostrano le 10 presenze stagionali, per un totale di soli 828 minuti giocati.

Marcelo, dunque, è destinato a lasciare Madrid e sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus, che già in passato ha provato più volte a portarlo a Torino senza successo.

I bianconeri potrebbero presentare un’offerta nella prossima sessione estiva, contando anche sul pressing di Cristiano Ronaldo, a lavoro per convincere l’ex compagno a trasferirsi a Torino.