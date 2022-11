Dalla Spagna: Juventus su Kim

Secondo quanto arriva dalla Spagna, i bianconeri potrebbero provare a prelevare Kim Min Jae dal Napoli in estate

La notizia ha dell’incredibile, ma dopo aver puntato per lungo tempo Kalidou Koulibaly, poi andato al Chelsea, ora i bianconeri sarebbero intenzionati a provarci per un altro difensore in forza al Napoli.

I bianconeri sembrerebbero interessati al cartellino di Kim Min Jae, secondo quanto arriva dalla Spagna. Il calciatore coreano sta vivendo un ottimo momento di forma in questo inizio di stagione e non sta facendo rimpiangere il collega di reparto passato in estate in Premier League. Prestazioni impressionanti, che sembrano aver attirato non solo i bianconeri.

Clausola alta

Al momento sul difensore sudcoreano pende una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro, che la Juventus non sembra intenzionata a pagare. Sul difensore, però, ci sarebbero anche gli occhi di Manchester United e Tottenham. Le due squadre inglesi potrebbero provarci già nel prossimo mercato estivo, con Aurelio De Laurentiis intenzionato a blindare il proprio centrale di difesa.

La Juventus continua a monitorare, intanto, il mercato per un difensore. Kim Min Jae non è l’unico profilo visionato dai bianconeri che starebbero pensando di acquistare anche Kiwior dello Spezia e Buongiorno del Torino. Entrambi i calciatori sembrano poter però essere blindati dalle rispettive società, che non hanno intenzione di indebolirsi in questo momento della stagione. In estate se ne riparlerà, ma intanto i bianconeri proveranno il colpo già nel mercato invernale. Il posto di Chiellini dovrà essere preso da qualcuno, nonostante non sia il ruolo primario dove prendere qualche giocatore.