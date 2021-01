Dalla Spagna, Juventus su Mata: lo spagnolo in uscita dallo United

La Juventus è attenta alle occasioni che il mercato sa offrire, del resto il direttore sportivo Paratici è sempre stato chiaro su questo punto. Nelle scorse settimane ha detto che al momento non ci sono priorità per gennaio ma se dovesse presentarsi un’opportunità interessante i bianconeri cercheranno di agguantarla.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli nelle ultime ore, quell’opportunità potrebbe essere Juan Mata, trequartista classe 1988 del Manchester United e della nazionale spagnola.

Mata è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e al momento non ci sarebbero i presupposti per il rinnovo. Per lo United non è un titolare e le sole 10 presenze stagionali tra Premier e coppe, tra l’altro quasi tutte dalla panchina, lo dimostrano.

Lo spagnolo lascerà Manchester a gennaio o in alternativa a parametro zero nella prossima estate. Per portarlo in Italia prima della fine del mese alla Juve basterà versare un piccolo indennizzo in favore del club inglese.

I bianconeri dovranno fare attenzione alla concorrenza del Valencia, club nel quale lo spagnolo è cresciuto.