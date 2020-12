Dalla Spagna, Juventus su Umtiti: Barça pronto a cedere

Il centrale dei catalani nel mirino della Juve. Può partire in estate

La Juventus è al lavoro in chiave mercato e in vista della prossima stagione ha l’obiettivo di ringiovanire il reparto arretrato. Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi e servirà inserire qualche nuovo innesto.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da Sport, nel mirino dei bianconeri sarebbe finito Samuel Umtiti, 27enne centrale del Barcellona.



Il francese è stato avversario dei bianconeri martedì scorso in Champions, facendo il suo esordio stagionale dopo il grave infortunio al ginocchio. La Juventus segue il giocatore da diverso tempo e vorrebbe provare a portarlo a Torino nella prossima estate.

Umtiti è legato ai catalani fino al 2023, ma le prestazioni in questi anni non hanno mai convinto appieno la società spagnola, pronta a prendere in considerazione la cessione a fine stagione.

La Juventus è interessata ed è pronta a muovere i primi passi per avviare la trattativa. Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime settimane.