Dalla Spagna, Kluivert si offre al Barcellona: la Roma chiede 35 milioni

Justin Kluivert è sul mercato. Il giovane attaccante della Roma può essere sacrificato per risanare le casse del club e l’attenzione dei club di certo non manca. La cessione dell’olandese, insieme a quella di Under, consentirebbe alla società di mettere a bilancio due importanti plusvalenze e trattenere i perni della rosa.

Stando a quanto riporta stamani in Spagna Don Balòn, nel futuro di Kluivert potrebbe esserci il Barcellona, club nel quale l’attaccante sogna di giocare sin da bambino e seguire le orme del padre.

Come rivela il noto portale, nei giorni scorsi l’entourage di Kluivert ha chiamato direttamente il Barça per offrire il giocatore, operazione che potrebbe essere orchestrata proprio dal padre, convincendo i catalani a puntare su Justin.

Il Barcellona ci sta pensando ma, anche nel caso decidesse di prelevarlo, non lo lascerebbe in prima squadra ma lo darebbe in prestito per permettergli di continuare il percorso di crescita. Tra i club interessati c’è il Valladolid.

La Roma nel frattempo attende offerte concrete, per lasciar andare il calciatore il club chiede 35 milioni di euro.