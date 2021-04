Dalla Spagna, la Juve offre un precontratto ad Aguero e attende risposta

La Juventus accelera per Sergio Aguero. La notizia è riportata in Spagna dal quotidiano Sport, che rivela il forte interesse dei bianconeri, pronti a lottare con il Barcellona per mettere le mani sull’argentino.

Aguero è in scadenza di contratto con il Manchester City e a fine stagione, in caso di mancato rinnovo, lascerà il club inglese a parametro zero.

Per il quotidiano spagnolo il direttore sportivo Paratici si è mosso con decisione, tanto mettere sul tavolo del giocatore un precontratto di due anni da circa 10 milioni di euro a stagione.

La Juve ha fatto la sua mossa e attenderebbe la risposta del Kun, che arriverebbe per rinforzare il reparto avanzato in virtù della possibile partenza di almeno uno tra Dybala, Ronaldo e Alvaro Morata.

Occhio però alla concorrenza del Barcellona, che potrebbe sfruttare l’amicizia con Messi per convincere Aguero ad approdare in Spagna.