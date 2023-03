Dalla Spagna: la Juventus apre alla cessione di Vlahovic

La Juventus starebbe vendendo il suo attaccante nella finestra di trasferimento estiva. Con una valutazione che potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro, resta da vedere se il Real Madrid si muoverà per il serbo

La Juventus sarebbe intenzionata a cedere Dusan Vlahovic. La notizia arriva dalla Spagna, con i bianconeri che vorrebbero monetizzare dalla cessione del serbo in estate. Il calciatore è stato cercato dal Real Madrid, che avrebbe intenzione di rinnovare l’attacco.

Indubbiamente, la missione di individuare l’erede del sempreverde Karim Benzema (l’Olympique Lione è interessato al suo ritorno) è al centro dell’attenzione della Casa Blanca. Infatti, l’opzione di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, sta nuovamente prendendo piede.

La Juventus apre la porta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i piemontesi starebbero cercando di mettere sul mercato il loro attaccante di punta per far quadrare il bilancio (in caso di mancata qualificazione all’Europa). Il motivo? La complessità di gestire gli emolumenti di Vlahovic, un attaccante per il quale il Newcastle United sarebbe disposto a pagare 90 milioni di euro.

Il serbo è nel mirino anche di altre potenze della Premier League e del Bayern Monaco. Per quanto riguarda la Juve, si cercherebbe di sostituire l’ex Fiorentina con Gianluca Scamacca (24 anni, West Ham) e Nicolò Zaniolo (23 anni, Galatasaray). Il suo contratto con i bianconeri scade nel 2026, quindi il Real Madrid sta pensando di allargare le maglie per ingaggiare Vlahovic. Il giocatore serbo sarebbe scontento della situazione alla Juventus e potrebbe meditare addio per trasferirsi subito alle merengues. La situazione è aperta, bisognerà vedere se accadrà qualcosa.