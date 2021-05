Dalla Spagna, la Juventus chiede 25 milioni per Ronaldo

La richiesta della società bianconera per liberare CR7 con un anno di anticipo

La Juventus si gioca tutto nella sfida di stasera a Bologna, la squadra di Pirlo dovrà necessariamente ottenere i tre punti e sperare in un passo falso di Milan o Napoli per qualificarsi alla prossima Champions League.

Dal piazzamento nelle prime quattro dipenderà probabilmente anche il futuro di alcuni pezzi pregiati dello spogliatoio, su tutti Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare Torino qualora l’impresa stasera non riuscisse.

Dalla Spagna nel frattempo giungono ulteriori indiscrezioni sul futuro del giocatore, secondo vari media spagnoli la Juventus avrebbe fissato il prezzo del cartellino del portoghese per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Cifra certamente importante per un giocatore di 36 anni ma capace ancora di mantenere un rendimento elevato, come dimostrano le 36 reti in 44 presenze stagionali tra campionato e coppe.

Ronaldo in caso di addio potrebbe tornare al Manchester United o sbarcare in Ligue 1 per unirsi al Paris Saint-Germain. Difficile ipotizzare al momento l’approdo allo Sporting Lisbona.