Dalla Spagna, la Juventus pensa alla cessione di de Ligt: il motivo

Nonostante la sessione invernale di mercato si sia conclusa solamente da pochi giorni, già si inizia a parlare degli scenari futuri e dei possibili colpi per la prossima estate. Dalla Spagna nelle ultime ore è giunta una clamorosa indiscrezione, secondo quanto riporta Don Balon, la Juventus a fine campionato potrebbe cedere Matthijs de Ligt.

MOTIVO – Il portale spagnolo svela anche le cause del possibile divorzio, che nulla avrebbe a che vedere con le prestazioni del giocatore in questi primi mesi in Italia. La Juve potrebbe cedere l’olandese per arrivare a Virgil van Dijk.

RUMOURS – Don Balon, infatti, conferma le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra riguardo l’interessamento dei bianconeri per il centrale del Liverpool e la possibilità di un’offerta da 180 milioni di euro. Parte di questa cifra, dunque, potrebbe arrivare proprio dall’addio di de Ligt.

FIDUCIA – Dall’Italia al momento non è arrivata alcuna conferma di tali indiscrezioni. De Ligt rientra nei piani della Juventus sia per il presente che per il futuro, la società crede nelle qualità del giocatore e difficilmente se ne priverà nella prossima estate.