Dalla Spagna: la Juventus può chiudere per Pavlovic

Pavlovic del Salisburgo sarebbe il nuovo profilo per la difesa bianconera. Il centrale potrebbe arrivare a gennaio

Un nuovo nome emerge dalla Spagna per la difesa bianconera ed è Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo classe 2001 è il nuovo talento che la Juventus vorrebbe acquistare per rinforzare il reparto arretrato.

Un difensore bello massiccio, alto 194 cm e che gioca con gli austriaci del Red Bull Salisburgo. Un profilo che potrebbe crescere bene se dosato a dovere e che la Juventus vorrebbe aggiungere alla propria colonia serba. Il calciatore è arrivato nell’ultima sessione estiva di calciomercato dal Monaco e sta giocando una buonissima prima parte di stagione.

Prezzo e retroscena

Il calciatore potrebbe venire a costare circa 25 milioni di euro e non è la prima volta che potrebbe ritrovarsi vicino all’arrivo in Italia. Quando giocava nel Partizan Belgrado ha avuto la possibilità di vestire la maglia della Lazio, salvo poi trasferirsi nel principato di Monaco.

Un’esperienza non propriamente esaltante quella vissuta in Ligue 1, con sole 12 presenze totali tra tutte le competizioni. In Francia non è riuscito a trovare la sua dimensione, ma adesso sembra esserci la possibilità di vederlo giocare in Italia.

In mezzo anche i prestiti al Basilea e il Cercle Brugge, dove ha fatto il suo e giocato un po’ di più rispetto a Monaco. Il calciatore ora sembra essere proiettato verso un’ottima stagione con il Salisburgo, con la possibilità di rilanciare la sua giovane carriera. Il talento sembra esserci e la Juventus potrebbe sfruttare l’occasione per un colpo anticipato a gennaio.