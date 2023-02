Dalla Spagna: La Juventus sta già trattando il rinnovo di Allegri

La Juventus potrebbe trattare il rinnovo di contratto con Massimiliano Allegri, spalmando magari lo stipendio su più anni

Dopo che la FIGC ha inflitto alla Juventus una sanzione di 15 punti per il caso plusvalenze, la Vecchia Signora è stata piantata in asso. Dall’entrare in lotta per la Champions League all’essere fuori dall’Europa, i bianconeri hanno nell’Europa League l’unica possibilità di tornare in Champions League la prossima stagione.

Tuttavia, la fiducia del nuovo consiglio di amministrazione in Massimiliano Allegri rimane intatta. Anzi, come riporta La Gazzetta dello Sport, la sintonia tra le due parti è quasi perfetta. Una situazione che potrebbe portare al rinnovo dell’allenatore italiano, il cui contratto scade nel giugno 2025. In questo senso, si sta negoziando un rinnovo fino al 2027.

Possibilità di addio?

Secondo quanto riportato da Sportitalia, però, in estate potrebbe maturare l’addio. Ecco cosa è stato detto: “Nelle dichiarazioni rilasciate al termine della sfida persa 2-0 contro i brianzoli, ha lanciato i suoi strali nei confronti di qualche giocatore che forse non si è ancora calato nella nuova realtà di una classifica che ora vede la Vecchia Signora più vicina alla zona salvezza che a quella per i posti in Europa. Parole trancianti, da parte dell’allenatore livornese, che ha evidentemente ‘fiutato’ il rischio di altre corpose sanzioni in arrivo da parte della giustizia sportiva. Uno scenario drammatico che taglierebbe le gambe a squadra e società. Ma un’ipotesi al tempo stesso molto concreta e che il nuovo management non può non prendere in considerazione. Per questo motivo il nuovo presidente Gianluca Ferrero, insieme al direttore generale Maurizio Scanavino e al consulente tecnico Gianluca Pessotto, stanno vagliando possibili cambiamenti in vista della prossima stagione“.