Dalla Spagna, offerta della Juventus per Dembélé: sul piatto 40 milioni

La Juventus si muove per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e cerca profili di livello per il reparto avanzato a prescindere dalla permanenza o meno di Dybala, Ronaldo e Morata.

Tra gli obiettivi in cima alla lista del direttore sportivo Paratici c’è Ousmane Dembélé, esterno d’attacco classe 1997 del Barcellona e della nazionale francese.

Stando all’indiscrezione riportata nelle ultime ore in Spagna da Fichajes.net, la Juventus avrebbe presentato un’importante proposta ai catalani, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Dalla parte dei bianconeri c’è la mancata volontà del giocatore di rinnovare il contratto in scadenza con i blaugrana nel giugno 2022. Fattore che costringerebbe il club spagnolo a cedere in estate per evitare di perdere Dembélé a parametro zero l’anno successivo.

L’obiettivo della Juve è far leva proprio su tale situazione, i presupposti per la buona riuscita dell’affare ci sono tutti, vedremo come evolverà l’operazione.