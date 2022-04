Dalla Spagna: Rashford e Maguire per De Ligt

Il Manchester United potrebbe offrire i due giocatori per arrivare a De Ligt della Juventus. Rashford è vicino alla scadenza

Difficile prevedere il futuro di De Ligt. Il calciatore bianconero della nazionale olandese ha ancora altri due anni di contratto e la Juventus vorrebbe rinnovarlo. Si pensa ad una modifica sull’ingaggio, rimuovendo o modificando la clausola rescissoria.

Il difensore è seguitissimo da tutte le big europee e sembra essere in rampa di lancio. Con il sempre meno spazio in partita di Chiellini e Bonucci, l’ex Ajax dimostra ad ogni match disputato di essere in crescita. Oltre una spiccata leadership, che se dovesse restare potrebbe essere premiata con la fascia da capitano. I tifosi lo vogliono e lo chiedono ad alta voce.

Un’offerta quasi allettante dall’Inghilterra

Il Manchester United – da quanto arriva da Fichajes.net – si sarebbe iscritto alla corsa al calciatore olandese. Per lui sarebbe pronta un’offerta folle, uno scambio due per uno che potrebbe intrigare la Juventus.

Marcus Rashford e Harry Maguire sarebbero le due pedine destinate allo scambio per De Ligt, anche se appare improbabile che da Torino possano accettare. Rashford andrà in scadenza nel 2023 e – nonostante possa interessare – non dovrebbe arrivare per De Ligt. Potrebbe venir via infatti ad un prezzo di saldo.

Discorso differente per Harry Maguire. La Juventus potrebbe non essere convinta per tante ragioni. Vorrebbero puntare su qualcuno di più giovane, visto che va per i 30, e anche più forte. Il difensore inglese sta dimostrando di non valere assolutamente i soldi spesi per lui qualche stagione fa, che lo hanno reso il difensore più costoso della storia.