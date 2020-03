Dalla Spagna, Real Madrid sulle tracce di de Ligt: due contropartite sul piatto

Importante indiscrezione di mercato giunta stamani dalla Spagna, stando a quanto riportano vari media iberici, il Real Madrid ha messo nel mirino Matthijs de Ligt, centrale della Juventus e della nazionale olandese sbarcato a Torino nella scorsa estate per oltre 80 milioni di euro dall’Ajax.

AMBIENTAMENTO – Con il brutto infortunio di Chiellini, il difensore olandese è stato buttato subito nella mischia da Sarri, ma le iniziali difficoltà di adattamento hanno portato il giocatore ad avere un rendimento di alti e bassi. Nella fase centrale della stagione le prestazioni sono migliorate ma la Juventus si aspettava certamente di più.

MERCATO – Al momento de Ligt non è in uscita, ma i bianconeri non hanno chiuso le porte a eventuali offerte nella prossima estate. Per lasciarlo andare il direttore sportivo Paratici chiede almeno 100 milioni di euro.

OFFERTA – Il Real Madrid al momento è la principale pretendente, il club di Florentino Perez per convincere la Juve è pronto a mettere sul piatto Jovic, valutato una quarantina di milioni, e Militao, che ne vale trenta. Vedremo quale sarà la risposta dei bianconeri.