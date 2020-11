Dalla Spagna, Real su Dybala: Isco possibile contropartita

Importante indiscrezione di mercato giunta nelle ultime ore dalla Spagna, il Real Madrid ha messo nel mirino Paulo Dybala, trequartista della Juventus e della nazionale argentina.

Per il club spagnolo la Joya sarebbe un profilo ideale per l’attacco di Zidane nonostante sia stato fatto un importante investimento per Eden Hazard, che fino a questo momento non ha reso come si sperava.

I media spagnoli rivelano che i Blancos starebbero seriamente pensando di formulare un’offerta per il giocatore, legato alla Juventus da un contratto fino al 2022 e in attesa di un rinnovo che tarda ad arrivare.

Secondo il portale todofichajes.com, il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Isco, trequartista accostato più volte alla Juventus negli anni passati e profilo gradito anche ad Andrea Pirlo.

Isco con Zidane sta faticando a trovare spazio e al termine della stagione l’addio pare scontato. Florentino Perez potrebbe sfruttare il gradimento della Juve per lo spagnolo ed inserirlo nell’affare Dybala con allo scopo di evitare un eccessivo esborso economico.