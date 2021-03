Dalla Spagna, Ronaldo vuole tornare a Madrid: la Juve non si opporrebbe

Importanti indiscrezioni di mercato riportate nelle ultime ore in Spagna: Cristiano Ronaldo avrebbe intenzione di tornare al Real Madrid e riabbracciare i suoi vecchi compagni.

Il quotidiano spagnolo AS stamani ha fatto luce anche sulla posizione della Juventus: il club bianconero, qualora il portoghese manifestasse il desiderio di andar via, non si opporrebbe alla cessione.

La palla passa ora nelle mani del Real Madrid. Il club di Florentino Perez dovrà decidere se formulare una proposta o puntare su altri obiettivi.

Nel frattempo da quanto trapela in Italia, oltre al Real Madrid, sulle tracce di Ronaldo ci sarebbe il Paris Saint-Germain, ingolosito dall’idea di mettere insieme CR7, Neymar e Mbappé.

La situazione resta in via di definizione, al momento non è ancora in pedi alcuna trattativa e Ronaldo resta concentrato sul finale di stagione con la Juventus. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori aggiornamenti.