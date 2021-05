Dalla Spagna, se CR7 andrà via Juve su Griezmann

L'attaccante francese sarebbe il primo obiettivo per sostituire Ronaldo, ma la trattativa non è semplice

Una bella fetta del mercato della Juventus nella prossima estate dipenderà dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. In caso di addio del portoghese, infatti, la società dovrà sostituirlo e servirà un profilo di quelli importanti.

Stando alle indiscrezioni riportate stamani in Spagna da Sport, se CR7 partisse la Juventus andrebbe su Antoine Griezmann, che potrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione.

L’attaccante francese rappresenterebbe un nome di tutto rispetto, ma la trattativa non è semplice in virtù della situazione finanziaria della Juventus, soprattutto qualora non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

L’altro problema riguarderebbe lo stesso Griezmann, legato al Barça da un contratto fino al 2024. Il francese vorrebbe restare e l’impressione è che non farà nulla per forzare la mano.

Non resta che attendere, dunque, la fine del campionato e la decisione di Ronaldo. In caso di addio la Juve sarà costretta a muoversi in maniera concreta. Vedremo come evolverà la situazione.