Dalla Turchia, Demiral pensa all’addio: la Juve chiede 50 milioni

Il centrale non è contento e potrebbe lasciare Torino per trovare maggiore spazio

Importante indiscrezione di mercato giunta stamani dalla Turchia, stando a quanto riporta Fanatik, Demiral non sarebbe contento dello scarso minutaggio concessogli da Pirlo fino a questo momento e starebbe pensando di lasciare la Juve.

Il difensore ha messo alle spalle il brutto infortunio della passata stagione, ma fino a questo momento ha collezionato solo 9 presenze per un totale di 682 minuti giocati. Troppo poco per un giocatore che punta alla convocazione per i prossimi Europei.

Sempre secondo Fanatik, la Juve per lasciar partire il centrale chiederebbe circa 50 milioni di euro, ma non è disposta a mettere in piedi operazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Di club interessati al turco ce ne sono, ma la cessione avverrà solo con pagamento cash. In quel modo la Juve avrebbe la possibilità di tuffarsi sul mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza.

Importanti aggiornamenti potrebbero arrivare nei prossimi giorni, vedremo come evolverà la situazione e se arriveranno offerte concrete.