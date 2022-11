Dalla Turchia: Icardi alla Roma?

Mauro Icardi sarebbe tornato nel mirino della Roma. Il calciatore argentino sta vivendo un’ottima stagione al Galatasaray

Mauro Icardi sembra star vivendo un’ottima prima parte di stagione in Turchia con il Galatasaray. Da compagno di Dries Mertens ha già segnato 4 reti in appena 460 minuti giocati, risultato decisivo in tutte le partite in cui era schierato in campo.

L’attaccante argentino sta facendo bene, tanto da essere accostato nuovamente alle squadre italiane. Su tutte la Roma, con José Mourinho che, stando a quanto filtra dalla Turchia, sarebbe intenzionato a fare un’offerta per il calciatore già da gennaio.

Icardi contento ad Istanbul?

L’attaccante argentino su Instagram ha parlato della sua attuale situazione: “Ho giocato nel club più grande d’Italia (l’Inter), di Francia (il Paris Saint-Germain) e di Turchia (il Galatasaray)“. Tutto ciò in risposta a chi gli chiedeva quale fosse il club più grande dove avesse giocato.

L’argentino, però, in questo inizio di stagione è stato visto maggiormente, tanto per cambiare, protagonista per le questioni extra campo. Le ultime dichiarazioni di Wanda Nara lasciano poco alla fantasia. L’ex moglie del calciatore ha infatti detto: “Fu Mauro a chiedermi di fargli da manager, e la polemiche durante il periodo all’Inter sono scoppiate per colpa sua: lui ha fatto sempre quello che ha voluto, ma è molto più facile dare la colpa alla donna, soprattutto in un mondo maschilista come quello del calcio”. Parole abbastanza pesanti a cui seguiranno di certo repliche. Intanto la Roma continua a monitorare la situazione, sperando di poter fare un’offerta concreta.