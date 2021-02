Dalla Turchia, maxi offerta last minute del Liverpool per Demiral: sul piatto 57 milioni di euro

Clamorosa indiscrezione di mercato giunta negli ultimi minuti dalla Turchia, secondo quanto riportato dal portale Fanatik, il Liverpool è piombato su Merih Demiral, centrale classe 1998 della Juventus e della nazionale turca.

Il club inglese ha deciso di puntare con forza sul giocatore a causa dei lunghi tempi di recupero di Virgil Van Dijk, che resterà ai box per oltre 7 mesi.

Dalla Turchia rivelano che il Liverpool non avrebbe assolutamente intenzione di badare a spese, tanto da mettere sul piatto un’offerta da 50 milioni di sterline, l’equivalente di circa 57 milioni di euro.

La proposta è di quelle importanti, ma al momento la Juventus non ha intenzione di prenderla in considerazione. Demiral è un profilo richiesto da vari club, ma dell’eventuale cessione se ne riparlerà in estate.

Nonostante stia trovando poco spazio, il difensore resta un elemento importante nella rosa di Andrea Pirlo. La Juve, inoltre, in caso di cessione non avrebbe tempo per trovare un sostituto all’altezza.