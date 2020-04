Dall’Argentina, voci sul ritorno di Higuain al River: il padre smentisce

Non si placano le voci sul futuro di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel giugno 2021 e di rinnovo al momento non se ne parla. Con l’arrivo di Sarri il Pipita sembrava destinato ad un ruolo da protagonista, ma non è stato così.

Il centravanti non è mai riuscito a conquistare il posto da titolare, soprattutto per via dello straordinario rendimento di Paulo Dybala, divenuto uno dei trascinatori della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo. Per Higuain non c’è più spazio e la permanenza a fine stagione sembra difficile.

RITORNO AL RIVER? – Stando a quanto riportano in Argentina, Higuain a fine campionato potrebbe far ritorno al River Plate, club che l’ha lanciato nel calcio che conta. Il Pipita non ha mai nascosto il desiderio di tornare al River per chiudere la carriera, ma non sarebbe ancora il momento.

Jorge Higuain, padre del centravanti bianconero, ha infatti smentito le voci di mercato ai microfoni di Goal.es:

“E’ impossibile per ora, Gonzalo ha quest’anno e il prossimo di contratto (con la Juve, ndr)”. Queste le sue parole.