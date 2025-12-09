Dalle aree più povere del Brasile all’Ucraina: ecco un nuovo obiettivo per il Napoli

I partenopei sono sulle tracce di un talento brasiliano che tanto sta facendo bene con la maglia dello Shakhtar Donetsk. Il talento in questione è Eguinaldo, ala sinistra che farebbe comodissimo ai partenopei

Bisogno di esterni

I partenopei sembrano intenzionati a prendere qualcuno sulle corsie esterne, sia in difesa che in attacco. Se in difesa ne abbiamo già parlato, per l’attacco c’è da fare un discorso a parte. I partenopei, infatti, come ala sinistra pura hanno solamente Noa Lang e contro la Juventus si è vista la pochezza di alternative in quel ruolo.

Al posto dell’olandese, infatti, è entrato Antonio Vergara che non ha particolarmente inciso nei 4 minuti più recupero che il tecnico salentino gli ha concesso. Per il giovane italiano a gennaio si prospetta un prestito o, addirittura, un addio con i partenopei che vorrebbero prendere qualcuno a sinistra.

Eguinaldo nel mirino

Il giocatore che piacerebbe di più ai partenopei, oltre al citato Orsolini che può fare ambo le fasce, sarebbe Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk. Il giovane talento brasiliano classe 2001 viene Monção, uno dei contesti più poveri del Brasile, e in Ucraina sta sbocciando. Per averlo serviranno almeno 15 milioni di euro, ma c’è anche l’Atletico Madrid che con l’uscita potenziale di Giacomo Raspadori potrebbe buttarsi a capofitto sul brasiliano. Ciò potrebbe far incrementare il prezzo di cartellino, con i partenopei che a quel punto potrebbero virare su altri obiettivi come Alisson Santos dello Sporting Lisbona.