Dalle lacrime alla promessa: una coppia amatissima si prepara al grande passo

Dopo un lungo percorso fatto di emozioni forti, incomprensioni e riavvicinamenti, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono pronti a coronare il loro amore. La coppia, diventata nota al grande pubblico grazie alla quinta edizione di Temptation Island, ha annunciato sui rispettivi profili Instagram di essersi ufficialmente scambiata le promesse di matrimonio. A distanza di oltre tre anni dalla nascita della loro bambina, Giulia, Valentina e Oronzo si preparano dunque a dirsi “sì” in maniera definitiva.

Il loro viaggio sentimentale è stato tutt’altro che semplice. Parteciparono al reality per mettere alla prova il loro legame, in particolare a causa dei comportamenti discutibili di lui. Memorabile, e non certo in senso positivo, fu la dichiarazione di Oronzo: “Mi piacciono troppo le donne, tanto Valentina mi perdona sempre”. Frase che lo rese subito uno dei personaggi più controversi del programma.

Durante il soggiorno nel villaggio in Sardegna, Carinola non fece nulla per nascondere la sua inclinazione alle tentazioni, parlando addirittura di una “malattia per le donne”. Il loro percorso si concluse con un falò particolarmente acceso, che li portò alla separazione. Tuttavia, lontano dalle telecamere, i due trovarono la forza di ricominciare.

Nel 2021 arrivò la svolta più dolce: la nascita della loro figlia, Giulia, avvenuta il 1° dicembre. Da allora, la coppia ha lavorato per costruire una nuova stabilità. E oggi, con la crisi alle spalle, si mostrano più uniti che mai, pronti a compiere un passo importante.

Il matrimonio rappresenta per Valentina e Oronzo non solo un gesto romantico, ma anche la conferma di un amore che ha saputo resistere al tempo e alle difficoltà.