Dall’Inghilterra: Bailly apre al Napoli

Eric Bailly preferirebbe un trasferimento al Napoli. Il calciatore del Manchester United vorrebbe trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti

Con l’arrivo di Lisandro Martinez dall’Ajax al Manchester United, Eric Bailly sembra allontanarsi repentinamente dall’Old Trafford. L’ivoriano è corteggiato da Fenerbahce, Galatasaray e Napoli.

Il calciatore, però, avrebbe dato preferenza ad un eventuale trasferimento sotto il Vesuvio. Infatti, il classe ’94 riterrebbe che Napoli possa essere la piazza giusta da cui ripartire per rimettersi in mostra e lasciarsi alle spalle gli anni bui dello United.

Vittima di annate pessime

Non è certamente colpa di Eric Bailly se il Manchester United si è ritrovato a vivere una situazione terribile, ma il suo acquisto è risultato essere uno dei meno azzeccati. Il Manchester United veniva da due stagioni pessime dopo l’addio di Sir Alex Ferguson e strapagò il difensore ivoriano, dando al Villareal circa 38 milioni di euro.

Il giocatore sembrava poter ripagare l’investimento fatto per lui, ma dopo ben 6 anni nella sponda rossa di Manchester si può dire che il suo acquisto sia uno dei peggiori mai visti all’Old Trafford. Sono 113 le presenze con i Red Devils in 6 anni, annate in cui ha passato più tempo fuori che dentro al campo. Complessivamente, infatti, raggiunge le 103 partite saltate con il Manchester United per infortunio. Togliendo quelle in cui non ha giocato per scelta tecnica, il suo bottino in Inghilterra si ritrova ad essere disastroso. Il Napoli dovrà valutare attentamente se puntare su di lui, anche perché al momento sembra essere soltanto un potenziale difensore di riserva. Nulla di più e nulla meno.