Dall’Inghilterra, De Ligt può dire addio alla Juventus: il motivo

Il centrale bianconero potrebbe andar via dopo una sola stagione. Barcellona sulle sue tracce

Lo stop alle competizioni calcistiche causa coronavirus è servito alla Juventus per tirare le somme della stagione fino a questo momento. La società ha valutato il rendimento di ogni singolo giocatore e in particolar modo dei nuovi arrivati, chiamati a dimostrare di essere da Juventus.

Tra questi c’è Matthijs De Ligt, sbarcato nella scorsa estate dall’Ajax per oltre 80 milioni di euro. Il centrale alla sua prima stagione in Serie A ha faticato ad adattarsi nei primi mesi, salvo poi migliorare il rendimento e finendo per giocarsi il posto da titolare con Demiral, prima che quest’ultimo si infortunasse gravemente al ginocchio.

Tuttavia il rendimento dell’olandese non ha convinto pienamente la dirigenza e i tifosi, che si aspettavano certamente di più da un giocatore pagato a caro prezzo. Ecco perché, se al momento De Ligt sembra incedibile, in caso di offerte importanti la Juventus potrebbe vacillare.

A confermare ciò ci ha pensato il The Sun, che rivela le concrete possibilità che il giocatore possa lasciare Torino nella prossima sessione di mercato. Per il noto tabloid, nonostante i ripetuti “no” al Barcellona, la Juve sta valutando la posizione del difensore e alla fine potrebbe cedere alle avances.

Juve e Barcellona, oltre allo scambio Arthur-Pjanic, stanno trattando anche il trasferimento di De Sciglio in blaugrana. Nella maxi operazione potrebbe finire anche De Ligt. In tal caso in bianconero potrebbe approdare il centrale Jean-Clair Todibo.