Dall’Inghilterra, intesa Real-United per Pogba. La Juve vira su Camavinga del Rennes

Paul Pogba sarebbe vicino al Real Madrid di Florentino Perez. Stando a quanto riporta stamani in Inghilterra Four Four Two, il club spagnolo avrebbe trovato un accordo con il Manchester United per l’acquisto del centrocampista francese.

Le cifre dell’intesa si aggirerebbero sui 60 milioni di euro, con i Blancos che soddisferebbero quindi le richieste dei Red Devils per lasciar andare il giocatore, da tempo desideroso di cambiare aria.

Le indiscrezioni giunte nelle ultime ore riguarderebbero da vicino anche la Juventus, che sognava il ritorno di Pogba a Torino, con il centrocampista che nei mesi scorsi aveva lanciato più di un segnale di apertura ai bianconeri.

L’eventuale conferma dell’affare costringerebbe la Juve a cercare una valida alternativa e il nome nelle ultime ore sarebbe già venuto fuori: stiamo parlando di Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002 del Rennes.

Il giocatore in patria è ritenuto un talento dal sicuro avvenire, tanto da essere convocato dalla Nazionale francese a soli 17 anni. La valutazione di mercato per un profilo del genere è di quelle elevate, per strapparlo la Juve dovrà battere la folta concorrenza e mettere sul piatto circa 50 milioni di euro.