Dall’Inghilterra, Juve pronta a sacrificare Ronaldo per arrivare a Mbappé:

Quella in corso sarà probabilmente l’ultima stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera. Il fuoriclasse portoghese proverà a trascinare la Juventus sul tetto d’Europa, a fine stagione poi inizierà una nuova avventura: sulle sue tracce ci sono Paris Saint-Germain e vari club statunitensi.

La Juve nel frattempo ha già iniziato a riflettere sul post Ronaldo e sembra avere le idee chiare, il sogno di mercato è Kylian Mbappè, fuoriclasse del PSG e della nazionale francese.

La chiacchierata tra l’ex Monaco e Ronaldo in occasione della gara tra Francia e Portogallo dell’11 ottobre scorso non è passata inosservata ed ha alimentato non poche voci di mercato.

Stando a quanto riporta in Inghilterra il Mirror, il futuro dei due fuoriclasse potrebbe essere legato, con la Juve che sarebbe pronta al sacrificio di CR7 offrendolo al PSG per arrivare a Mbappé. L’operazione in totale si aggirerebbe sui 397 milioni di euro.

Che il club di Agnelli apprezzi l’attaccante francese è cosa nota, ma al momento in Italia l’indiscrezione non ha ancora trovato conferma. Vedremo nei prossimi giorni se arriveranno ulteriori novità in merito all’affare.