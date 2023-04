Dall’Inghilterra: Koulibaly chiede la cessione. Juventus alla porta

Il difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly ha avuto una stagione d’esordio difficile a Stamford Bridge dopo aver completato il trasferimento a Londra dal Napoli

Kalidou Koulibaly, stella del Chelsea, è “infelice” a Stamford Bridge e avrebbe avuto un incontro con il dirigente della Juventus Massimiliano Allegri per un potenziale ritorno in Italia. Il difensore senegalese ha firmato per i Blues la scorsa estate dopo aver completato un trasferimento da 34 milioni di sterline dal Napoli.

Dopo il suo arrivo, Koulibaly ha faticato ad ambientarsi nel club, non aiutato da due cambi di dirigenza e da una serie di risultati negativi in questa stagione. Il Chelsea sta pianificando una grande liquidazione estiva dopo aver speso quasi 600 milioni di sterline per i nuovi acquisti nelle ultime due finestre di trasferimento.

Possibile addio?

Koulibaly, che in questa stagione ha disputato 22 partite in Premier League, potrebbe unirsi a una serie di giocatori come Hakim Ziyech, Christian Pulisic e Pierre-Emerick Aubameyang e lasciare il club in estate. Il senegalese sta recuperando dall’infortunio subito durante l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, ma potrebbe già cercare di lasciare Stamford Bridge in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Koulibaly starebbe valutando la possibilità di tornare in Italia in estate, appena una stagione dopo il trasferimento in Premier League. Il difensore del Chelsea è “infelice” al club e avrebbe parlato con Massimiliano Allegri di un possibile trasferimento alla Juventus in vista della campagna 2023/24.

Anche se al momento non ci sono state trattative concrete per un trasferimento, qualcosa potrebbe concretizzarsi in futuro, dato che il boss della Juventus è noto per essere un ammiratore del giocatore fin dai tempi del Napoli. Se i Blues dovessero tagliare i ponti con Koulibaly, potrebbero dover incassare una cifra significativa per il loro investimento di 34 milioni di sterline, dovendo anche sostituire il difensore con un nuovo acquisto, a meno che a Levi Colwill non venga data una chance in prima squadra al suo ritorno dal prestito.