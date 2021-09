Dall’Inghilterra, Kulusevski può partire a gennaio: c’è il Tottenham

Dejan Kulusevski è uno dei giocatori più in difficoltà nella Juventus in questo inizio di stagione. Con l’avvento di Allegri il centrocampista sta faticando a trovare spazio e le prime voci di mercato stanno iniziando a circolare.

Stando alle ultime indiscrezioni giunte dall’Inghilterra, riportate dal Mirror, sullo svedese ci sarebbe il forte interesse del Tottenham di Fabio Paratici.

Il club inglese sta faticando in questo inizio di stagione, occupa l’undicesima posizione e proviene da 3 sconfitte consecutive. Motivo per cui a gennaio sarà necessario intervenire.

Kulusevski a Torino sta trovando poco spazio, per Allegri non è un titolare e la Juventus in caso di proposte interessanti potrebbe prenderle in considerazione già a gennaio.

Il Tottenham è interessato e un contatto tra i club ci sarebbe già stato, con alcuni osservatori della società londinese che avrebbero seguito da vicino la sfida in Champions tra il Malmo e i bianconeri.