Dall’Inghilterra, la Juve prepara l’offerta da 70 milioni per Gabriel Jesus

Lo stop di due anni dalle competizioni europee potrebbe cambiare la sorte di vari giocatori del Manchester City di Guardiola. La squadra è molto scossa da quanto accaduto e al termine della stagione parte dello spogliatoio potrebbe andar via per approdare in club che disputi la Champions League.

INDISCREZIONE – A riportare stamani un’importante novità di mercato ci ha pensato il tabloid inglese “The Sun”, che svela l’interesse della Juventus per Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 97′. Secondo il quotidiano i bianconeri vorrebbero sfruttare l’esclusione del City dalle coppe per convincere il centravanti a trasferirsi a Torino.

OFFERTA – C’è di più, per il Sun la società bianconera metterà sul piatto un’offerta da 70 milioni di euro, cifra che porterebbe il City a riflettere sulla possibilità di lasciarlo andare a fine campionato.

RIMPIAZZO – Gabriel Jesus nella rosa bianconera andrebbe a prendere il posto di Gonzalo Higuain, in scadenza nel 2021 e distante dal rinnovo con la Vecchia Signora. Qualora il Pipita andasse via a giugno, il primo nome per sostituirlo sarebbe proprio quello del brasiliano.