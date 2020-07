La Juventus si inserisce nella corsa a Bellerin: anche PSG e Bayern sullo spagnolo

La Juventus cerca rinforzi sulle corsie laterali di difesa. L’arrivo di un terzino di livello è una delle priorità del direttore sportivo Paratici in vista della prossima stagione. Del resto il fatto che in più di un’occasione Sarri sia stato costretto a schierare Matuidi in quel ruolo dimostra chiaramente come la coperta sia corta.

Con l’apertura della prossima finestra estiva i bianconeri rivoluzioneranno il reparto: probabile l’addio di Mattia De Sciglio, che la Juve ha provato ad inserire nell’affare Arthur con il Barça ma senza successo.

Sul piede di partenza anche il brasiliano Danilo, che fino a questo momento non ha convinto e in caso di offerte importanti sarà sacrificato. Da definire il futuro di Luca Pellegrini, che rientrerà dal prestito al Cagliari ma difficilmente resterà in bianconero.

Per quanto riguarda il mercato in entrata nelle ultime ore è venuto fuori un nuovo nome, stiamo parlando di Hector Bellerin. Il terzino dell’Arsenal potrebbe lasciare a fine stagione e la Juve si sarebbe inserita prepotentemente nella corsa con PSG e Bayern Monaco.

La valutazione di mercato del club inglese si aggira sui 35 milioni di euro, ma è probabile che in virtù della folta concorrenza il cartellino possa lievitare ulteriormente. La Juve in tal caso valuterebbe l’inserimento di contropartite tecniche.