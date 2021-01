Dall’Inghilterra, la Juventus su Bellerin: il terzino può lasciare l’Arsenal a giugno

La Juventus ha messo nel mirino Hector Bellerin, terzino destro classe 1995 dell‘Arsenal e della nazionale spagnola. L’indiscrezione è riportata stamani da vari media inglesi, che danno i bianconeri sul giocatore in vista del prossimo giugno.

Per parte della stampa d’oltremanica l’esterno lascerà i Gunners al termine della stagione, sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus, ma non solo. In corsa anche club del calibro di Paris Saint-Germain e Barcellona.

Il club di Agnelli è stato accostato già in passato allo spagnolo, obiettivo per la corsia di destra prima che arrivasse Danilo. In estate la Juve cambierà qualcosa nel reparto arretrato per completare il processo di ringiovanimento iniziato con l’arrivo di de Ligt e Demiral e i nuovi innesti stavolta potrebbero riguardare proprio le corsie esterne.

Bellerin è un obiettivo concreto, ma i bianconeri per portarlo a casa dovranno fare i conti con le richieste del club inglese, che al momento valuta il cartellino del calciatore sui 30 milioni di euro.

Decisiva in tal caso la volontà di Bellerin, che qualora manifestasse l’intenzione di andar via potrebbe agevolare la trattativa e di conseguenza abbassare le pretese dei Gunners.