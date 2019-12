Daniele Rugani è pronto a fare le valigie nella sessione invernale di calciomercato. Il difensore della Juventus è rimasto a Torino in estate per via dell’approdo di Maurizio Sarri, tecnico che l’aveva lanciato ad Empoli. In questi primi mesi, però, le cose non sono andate nel verso giusto e il centrale ha faticato a trovare spazio.

CONCORRENZA – Rugani al momento è in fondo alle gerarchie di Sarri, scavalcato anche da Demiral, che bene ha fatto nelle ultime uscite in bianconero. Con il rientro di Chiellini ad inizio 2020, per il difensore lo spazio sarà ancora meno e c’è il serio rischio di restare fuori dalla lista Champions.

OFFERTA – Per tale motivo il suo entourage ha iniziato a guardarsi intorno e nelle ultime ore sarebbe giunta una proposta dalla Premier League. Stando a quanto riporta il Telegraph, il club bianconero ha ricevuto un’offerta da parte del Leicester per il centrale ex Empoli.

DECISIONE – La Juventus ha già preso una decisione sul futuro del giocatore: in caso di offerte congrue Rugani sarà ceduto. Al momento i dettagli della proposta del club inglese non sono noti, ma, qualora dovesse soddisfare le richieste bianconere, dinnanzi a Rugani si aprirebbero le porte della Premier.