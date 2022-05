Dall’Inghilterra: Pogba pronto al ritorno alla Juventus

A sorpresa, Paul Pogba potrebbe tornare in bianconero. Secondo le voci che arrivano dall’oltremanica, il polpo potrebbe sposare nuovamente il bianconero

Ancor più confusionaria la corsa a Paul Pogba. Dall’Inghilterra arriva la notizia che il calciatore potrebbe tornare in bianconero. Notizia shock, specialmente dopo che negli scorsi giorni era dato per appurato l’interesse del Manchester City.

Vi abbiamo parlato di come il calciatore propendesse, stando sempre alle fonti inglesi, verso un trasferimento in Francia al PSG ma ora tutto sembrerebbe cambiare nuovamente. Il calciatore vorrebbe tornare in bianconero, forte anche del tornare a giocare ad altissimi livelli come fece nei suoi primi anni di carriera proprio a Torino.

Una trattativa che sembrerebbe viaggiare spedita

Secondo i media inglesi, ora, Paulo Pogba sembrerebbe viaggiare spedito verso la maglia bianconero e parlano anche di un presunto accordo tra le due parti. Il calciatore lascerebbe Manchester a zero, per andare a prendere circa 9, 4 milioni di euro annui (circa 8 milioni di sterline). Un’offerta che è di certo inferiore a quello che attualmente percepisce con i Red Devils – circa 13 milioni di euro più bonus – e che se trovasse conferma avrebbe dell’incredibile.

Paul Pogba ormai ha quasi 30 anni ed è nel fiore della sua carriera. Al Manchester United non ha trovato quello che cercava. Ha vinto anche in campo europeo, ma sotto il punto di vista personale è sembrato sempre troppo poco reattivo in campo. Nel caso in cui tornasse in bianconero troverebbe Massimiliano Allegri, allenatore sotto cui è riuscito a mostrare i suoi primi colpi.