Dall’Inghilterra, prima offerta della Juve per avere Pogba a gennaio

Paul Pogba lascerà il Manchester United nei prossimi mesi. A confermare il tutto ci ha pensato qualche giorno fa il suo agente Mino Raiola in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport:

“Inutile girarci attorno. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria.

Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto”.

Nelle ultime ore in Germania la Bild ha parlato di una possibile rottura tra Raiola e Pogba proprio per tali dichiarazioni, ma poco dopo è arrivata la smentita sui social da parte dei diretti interessati, con il procuratore che su Twitter ha definito “Bild campione in fake news”.

Pogba può lasciare Manchester a gennaio e, stando a quanto riportano in Inghilterra, la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto la prima offerta ufficiale. Secondo il Daily Express i bianconeri offrirebbero un prestito a gennaio e l’acquisto a titolo definitivo a giugno. La proposta, però, secondo il tabloid, al momento non sarebbe sufficiente a convincere lo United.