Dall’Inghilterra: Roma su Ziyech

L’ala è stata presa di mira dagli italiani, visto che si trova in una situazione di stallo a Stamford Bridge. Ziyech può salutare londra

Secondo quanto riportato da The Sun, la Roma avrebbe intenzione di prendere Ziyech dal Chelsea. Il calciatore marocchino sembra voler andare via da Londra, con la volontà di provare nuove esperienze. Il calciatore è stato dato vicino al Milan, ma ora anche la Roma sembra intenzionata a provarci. Il giocatore potrebbe salutare presto Stamford Bridge e arrivare in Italia.

Cosa dice The Sun

“Sono in corso colloqui con Jose Mourinho, allenatore della Roma, che vorrebbe ingaggiare la stella marocchina della Coppa del Mondo. Ziyech è tornato in prima squadra al Chelsea nelle ultime settimane, ma si teme per il suo futuro a lungo termine.Ha lottato per un posto nella squadra di Graham Potter prima della Coppa del Mondo a novembre e sta ottenendo un po’ di tempo solo a causa degli infortuni e dei nuovi arrivi.

Il Chelsea ha in lista infortunati Raheem Sterling e Christian Pulisic e ha appena ingaggiato l’ala Mykhailo Mudryk, un giocatore da 88 milioni di sterline. Ziyech ha sognato di trasferirsi a Barcellona, ma sarebbe interessato a trasferirsi in Serie A per giocare sotto la guida di Mourinho, se ciò significa avere più tempo a disposizione.

È arrivato al Chelsea dall’Ajax per circa 35 milioni di sterline nel 2020. L’asso mancino ha collezionato 98 presenze, segnando 14 volte e realizzando 11 assist. Prima della Coppa del Mondo ha iniziato solo una partita di Prem in questo periodo, quando Thomas Tuchel era ancora al timone”.