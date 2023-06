Dall’Inghilterra: Roma vicina ad Icardi?

La Roma potrebbe provare a prendere Mauro Icardi dal Galatasaray per sopperire alla mancanza di Tammy Abraham

Con Houssem Aouar già in viaggio e Evan Ndicka quasi concluso, sembra che il mercato dei trasferimenti della Roma sia partito alla grande. Tuttavia, anziché placare la solita tempesta di voci di trasferimento che si diffondono immediatamente alla fine di ogni stagione, questi affari quasi conclusi non fanno altro che alimentare la bestia. Infatti, da quando Gianluca DiMarzio ha confermato queste mosse, sono iniziate a circolare ulteriori voci, ancora più numerose.

Secondo la Gazzetta dello Sport, con Tammy Abraham potenzialmente fuori per nove mesi dopo l’operazione al crociato, la Roma punterà a un altro attaccante da affiancare ad Andrea Belotti. I nomi proposti sono quelli di Nzola dello Spezia e dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi. Entrambi gli attaccanti sono stati accostati in passato e sono reduci da ottime stagioni. Nzola, che ha ancora una partita da giocare nel fine settimana per salvare la permanenza in Serie A dello Spezia, ha segnato 13 gol in 31 partite. Icardi, che ha trascorso la stagione in prestito al Galatasaray dal PSG, ha segnato 23 gol in 26 partite in Turchia.

Le ultime

Nzola è valutato 10 milioni di euro, ma la Roma potrebbe utilizzare Eldor Shomorudov e il giovane Benjamin Tahirovic per coprire la cifra. Nel frattempo, non è stato fissato un prezzo per Icardi, che ha ancora un anno di contratto con i parigini. Tuttavia, il quotidiano rosa sostiene che il forte rapporto tra Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaïfi potrebbe essere fondamentale per facilitare l’affare.