Dall’Inghilterra segnalano l’interesse del Napoli per un centrocampista che gioca in Premier

Dopo il ricco mercato estivo che ha portato a Napoli ben nove nuovi innesti, la dirigenza partenopea sta continuando a lavorare per individuare eventuali reparti da puntellare: il club guarda già con attenzione alla finestra di gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa e mantenere alta la competitività su tutti i fronti.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è in costante contatto con Conte per individuare le aree in cui intervenire. L’obiettivo è chiaro: migliorare la qualità del centrocampo, soprattutto in previsione dell’assenza di Anguissa, che a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa. In questo senso il nome più caldo resta quello di Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United, già seguito dal Napoli nella scorsa estate.

Mainoo, classe 2005, non sta vivendo un momento semplice a Manchester. Sotto la guida del tecnico Ruben Amorim ha trovato poco spazio, limitandosi finora a diverse apparizioni dalla panchina. Nonostante un contratto valido fino al 2027, il giocatore non esclude un trasferimento, sia temporaneo che definitivo. Il Napoli potrebbe dunque rappresentare un’occasione importante per rilanciare la sua carriera e inserirsi in un contesto tecnico che valorizza le sue caratteristiche.

Dall’Inghilterra arrivano conferme: secondo il Daily Mail, lo scorso agosto Mainoo aveva già manifestato la volontà di andare in prestito, con il Napoli come destinazione preferita. All’epoca lo United rifiutò di lasciarlo partire, ma la situazione potrebbe cambiare a gennaio, quando i Red Devils saranno chiamati a valutare con maggiore attenzione le esigenze del giocatore e le offerte sul tavolo. Inoltre, il giornale inglese sottolinea anche l’attenzione del Napoli per i giocatori provenienti dalla Premier League visti gli ultimi acquisti (De Bruyne, Hojlund, McTominay ecc.)

Per gli azzurri si tratterebbe di un investimento strategico, capace di garantire alternative di qualità in mezzo al campo. Inoltre, la dirigenza sembra convinta di poter trovare già in casa il vice ideale per Di Lorenzo, evitando spese ulteriori in difesa. Con queste mosse il Napoli punta a confermarsi competitivo su tutti i fronti e a regalare a Conte le risorse giuste per mantenere viva la corsa scudetto e il cammino europeo.